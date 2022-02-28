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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» продлил контракт с гендиректором Медведевым

28 Февраля 2022 • 13:44 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.30 5.80 10.00
Через 4 ч. 45 мин.

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

По сообщениям пресс-службы «сине-бело-голубых», решение о пролонгации сотрудничества было принято решением Совета директоров. Контракт «Зенита» с Медведевым продлён на 3 года.

Во время работы Александра Медведева, «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок страны, и один раз становился победителем в национальном Кубке. В нынешнем сезоне «Зенит» также продолжает претендовать на победу в чемпионате и Кубке страны. Из Лиги Европы питерцы вылетели на стадии 1/16 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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