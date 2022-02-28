«Зенит» продлил контракт с гендиректором Медведевым

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

По сообщениям пресс-службы «сине-бело-голубых», решение о пролонгации сотрудничества было принято решением Совета директоров. Контракт «Зенита» с Медведевым продлён на 3 года.

Во время работы Александра Медведева, «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок страны, и один раз становился победителем в национальном Кубке. В нынешнем сезоне «Зенит» также продолжает претендовать на победу в чемпионате и Кубке страны. Из Лиги Европы питерцы вылетели на стадии 1/16 финала.