Дзюба неразборчиво прокомментировал поражение теннисиста Медведева в финале Australian Open

Футболист «Зенита» Артём Дзюба поделился своими эмоциями от просмотра финала престижного теннисного турнира Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Дзюба записал видео-обращение в свой инстаграм-аккаунт, попытавшись кратко прокомментировать результат встречи. Получилось, по правде говоря, довольно комично, что уже успели отметить различные СМИ.

«Обалдеть. Фух. Все равно великий, конечно, Надаль. Федерер круче. Но Медведев огромное... Медведь все равно... Даня – лучший. Но Даня, конечно, зверь. Все равно красава, лучший. Надаль – легенда в любом случае. Да, великий», - высказался игрок «Зенита», вызвав тем самым реакцию у аудитории.