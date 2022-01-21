Расторжение контракта Деспотовича с «Рубином» маловероятно – клуб не готов платить полтора миллиона евро неустойки

Нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу указали на дверь – в казанской команде больше не рассчитывают на футболиста в свете новых подписаний на его позицию. Таким образом, клуб сослал игрока в дубль и призвал искать себе новый коллектив.

Отмечается, что в «Рубин» не рассматривает вариант с расторжением трудового договора. Причина этому – сумма неустойки, указанная в одном из пунктов соглашения, передает «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, она может составить около полутора миллиона евро.

Напомним, что контракт Деспотовича с «Рубином» рассчитан до середины 2023 года, а его годовая заработная плата в России составляет один миллион евро. В текущем сезоне на счету форварда всего один гол в десяти матчах во всех турнирах.