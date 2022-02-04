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Ерохин получил от «Зенита» предложение о продлении контракта

04 Февраля 2022 • 21:56 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

У полузащитника «Зенита» Александра Ерохина ближайшим летом истекает срок действия трудового договора с клубом. Руководство питерцев решило, что 32-летний футболист заслужил получить предложение о пролонгации соглашения.

Подобными сведениями у себя в телеграм-канале поделился журналист Максим Алланазаров. Стоит напомнить, что в «Зените» Ерохин проводит уже свой пятый сезон, перебравшись в «культурную столицу» в 2017 году в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету плеймейкера 25 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться семью точными ударами и двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин
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