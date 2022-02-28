Самошников: «Когда зашли в раздевалку, сначала была гробовая тишина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал об атмосфере, которая царила в раздевалке казанского клуба после поражения от «Зенита» (2:3).

«Когда зашли в раздевалку, сначала была гробовая тишина, потом ребята поблагодарили друг друга за игру, за то, что мы перевернули ситуацию при счете 0:2», - цитирует Самошникова пресс-служба «Рубина».

«Рубин» расположился на одиннадцатой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

24-летний Самошников сыграл пятнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт защитника с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2023 года.