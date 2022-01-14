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Главный тренер «Лиона» в очередной раз лестно отозвался об Азмуне

14 Января 2022 • 21:43 Комментировать
Труа
...
Лион
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16.01 19:05

«Лион» до сих пор ведет переговоры с питерским «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна, пытаясь найти с российской стороной компромисс. Помимо офисных разговоров, представители французского клуба пытаются повлиять на решение самого игрока путем лестных высказываний в прессе.

Таким образом, об иранце в очередной раз положительно отозвался главный тренер «Лиона» Петер Бош. Он назвал форварда хорошим футболистом, способным не только забивать голы, а и помогать команде в других аспектах игры.

«Он стабильно забивает, а это главная задача нападающего. Но, он также выполняет очень много другой работы на поле. Посмотрим, удастся ли нам договориться о его переходе», - цитирует специалиста Le Progres.

Напомним, что стороны не могут сойтись в финансовом вопросе сделки – «Лион» предлагает три миллиона евро, а «Зенит» хочет как минимум в полтора раза больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун Петер Бош
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