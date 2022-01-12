Стал известен первый соперник «Зенита» в нынешнем году

Питерский «Зенит» втягивается в новый календарный год, постепенно приступая к тренировочному процесссу. Свой первый матч в текущем году действующие чемпионы России проведут 19 января в ходе тренировочного сбора, который запланирован в Дубае. Соперником команды Сергея Семака выступит идущий на последнем месте в высшем дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов клуб «Эмирейтс».
Встреча пройдет 19 января, то есть, в следующую среду. Она начнется в 17 часов по московскому времени, уточняет пресс-служба питерского клуба.
Первый товарищеский матч 2022 года: #ЗенитЭмирейтс— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 12, 2022
Подробности: https://t.co/SyhXAG5OWr pic.twitter.com/v0QHpN9nFS
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