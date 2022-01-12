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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен первый соперник «Зенита» в нынешнем году

12 Января 2022 • 23:59 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Питерский «Зенит» втягивается в новый календарный год, постепенно приступая к тренировочному процесссу. Свой первый матч в текущем году действующие чемпионы России проведут 19 января в ходе тренировочного сбора, который запланирован в Дубае. Соперником команды Сергея Семака выступит идущий на последнем месте в высшем дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов клуб «Эмирейтс».

Встреча пройдет 19 января, то есть, в следующую среду. Она начнется в 17 часов по московскому времени, уточняет пресс-служба питерского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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ЗЕНИТ РУБИН
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