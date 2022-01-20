Орлов считает, что «Зениту» не стоит отпускать Азмуна в преддверии борьбы за чемпионство с «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» - на иранца претендуют сразу несколько европейских клубов, которые хотели бы оформить трансфер в январе.

По мнению Орлова, питерцам стоит сохранить игрока у себя. Причина этому – предстоящая борьба за первую строчку в РПЛ с московским «Динамо».

«Нельзя отпускать Азмуна, когда идет борьба за чемпионство. Есть «Динамо», которое, по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. Это хорошая команда», - прокомментировал Орлов ситуацию в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Уточним, что разрыв между двумя лидерами российского первенства после 18 туров составляет всего два очка.