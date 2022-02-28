Слуцкий: «Мы даже в меньшинстве шли в атаку»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении от «Зенита» (2:3) в рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Мы даже в меньшинстве шли в атаку и были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Сложно после такой эмоциональной концовки как-то системно комментировать», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Отметим, что казанскому клубу удалось сравнять счёт, уступая 0:2, но на последних минутах Сергеев принёс победу «Зениту».

После девятнадцати туров «Рубин» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.