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«Зенит» объявил об уходе Азмуна в «Байер» официально

30 Января 2022 • 17:11 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Питерский «Зенит» у себя в социальных сетях объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в «Байер». Клубам в конечном итоге удалось договориться о немедленном трансфере иранского футболиста.

Напомним, что на прошлой неделе Азмун подписал с леверкузенцами предварительный контракт, испортив тем самым отношения с руководством «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что россияне получат за переход игрока небольшую сумму, которая будет потрачена на бразильца Юри Алберто. Речь шла о «символической» компенсации близкой к четырем миллионам евро.

В официальном «Твиттере» «Зенит» поблагодарил Азмуна за сотрудничество и пожелал ему дальнейших успехов.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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