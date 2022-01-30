Питерский «Зенит» у себя в социальных сетях объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в «Байер». Клубам в конечном итоге удалось договориться о немедленном трансфере иранского футболиста.

Напомним, что на прошлой неделе Азмун подписал с леверкузенцами предварительный контракт, испортив тем самым отношения с руководством «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что россияне получат за переход игрока небольшую сумму, которая будет потрачена на бразильца Юри Алберто. Речь шла о «символической» компенсации близкой к четырем миллионам евро.

В официальном «Твиттере» «Зенит» поблагодарил Азмуна за сотрудничество и пожелал ему дальнейших успехов.