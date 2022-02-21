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Агент форварда «Глазго Рейнджерс» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

21 Февраля 2022 • 20:06 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

На днях появилась информация, согласно которой «Зенит» планирует оформить трансфер еще одного нападающего для команды. Речь шла о лидере «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелосе.

Впрочем, агент футболиста Майкл Горман прокомментировал данные слухи. В разговоре со Sport24 он рассказал, что на самом деле питерский клуб не выходил с ними на контакт для старта переговоров. «Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало», - отреагировал Горман.

Напомним, что трансфер Морелоса в Россию оценивался в 20 миллионов евро. Зимой «Зенит» уже подписал двух форвардов – Ивана Сергеева и Юри Алберто.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Глазго Рейнджерс Альфредо Морелос
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