Агент форварда «Глазго Рейнджерс» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

На днях появилась информация, согласно которой «Зенит» планирует оформить трансфер еще одного нападающего для команды. Речь шла о лидере «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелосе.

Впрочем, агент футболиста Майкл Горман прокомментировал данные слухи. В разговоре со Sport24 он рассказал, что на самом деле питерский клуб не выходил с ними на контакт для старта переговоров. «Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало», - отреагировал Горман.

Напомним, что трансфер Морелоса в Россию оценивался в 20 миллионов евро. Зимой «Зенит» уже подписал двух форвардов – Ивана Сергеева и Юри Алберто.