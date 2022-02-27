Бегич – об оформлении российского паспорта: «Это будет плюсом и для меня, и для «Рубина»

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич ответил на вопрос об оформлении российского паспорта.

«Летом будет уже пять лет, как я в России. Я не заигран за сборную, поэтому будет плюсом и для меня, и для клуба, если я не буду считаться легионером», - цитирует Бегича пресс-служба «Рубина».

28-летний хорватский футболист сыграл восемнадцать матчей в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. «Рубин» выкупил Бегича у «Оренбурга» в 2019 году, сумма трансфера составила чуть больше одного миллиона евро. Контракт защитника с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.