Семак рассказал о целях Карпина на сборах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими впечатлениями о пребывании наставника сборной России Валерия Карпина на сборах питерского клуба. В ходе интервью Семак заявил, что не знает, будет ли Карпин разговаривать с Дзюбой.

«С Карпиным буквально обменялись парой фраз до матча и после. Он приедет пообщаться с игроками. Он спрашивал о нашем расписании», – заявил Семак в интервью Sport 24. Затем тренер добавил: «Есть ли в его списке Артем Дзюба? Это у него надо спросить, я не знаю».

Отметим, что Артём Дзюба не провёл ни одного матча за сборную России с тех пор, как команду возглавил Валерий Карпин.