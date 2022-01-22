Дзюба почувствовал в потасовке, ​«Зенит» сыграл вничью на сборе

Во втором контрольном матче на зимнем сборе в Дубае «Зенит» разошёлся миром с болгарским «Ботевом» - 2:2. Игра проходила в нестандартном формате: два тайма по 40 минут каждый. В составе питерской команды результативными ударами отметились нападающий Артём Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. Стоит сказать, что второй гол «сине-бело-голубые» пропустили уже в концовке встречи с одиннадцатиметровой отметки.

Также в концовке игры на поле произошла потасовка. Одним из основных её участников стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. К счастью, конфликт между игроками не перенос в кулачные бои.