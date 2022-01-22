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Дзюба почувствовал в потасовке, ​«Зенит» сыграл вничью на сборе

22 Января 2022 • 17:42 Комментировать
Зенит
2:2
Ботев Пловдив
окончен

Во втором контрольном матче на зимнем сборе в Дубае «Зенит» разошёлся миром с болгарским «Ботевом» - 2:2. Игра проходила в нестандартном формате: два тайма по 40 минут каждый. В составе питерской команды результативными ударами отметились нападающий Артём Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. Стоит сказать, что второй гол «сине-бело-голубые» пропустили уже в концовке встречи с одиннадцатиметровой отметки.

Также в концовке игры на поле произошла потасовка. Одним из основных её участников стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. К счастью, конфликт между игроками не перенос в кулачные бои.  

Протокол игры  
Зенит 2:2Ботев Пловдив
  6'Неделев Тодор (0:1)
(1:1) Дзюба Артём31'   
(2:1) Оздоев Магомед53'   
  79'Marquinhos vi (2:2)
Одоевский ДаниилДуглас СантосКруговой ДанилХотулёв ДанилаБарриос ВилмарКузяев ДалерОздоев МагомедКравцов КириллМостовой АндрейКлаудиньоДзюба Артём
Запасные: Ерохин АлександрСаусь ВладиславКузнецов Даниил IIБязров ДавидСутормин АлексейТимофеев Максим
Ганкич ГидаетГенев ВикторСупрайен СамуэльDylan MertensНеделев ТодорEmmanuel TokuJames Eto'oРабеи РедаMohamed BrahimiАргилашки ГеоргиAtanas Chernev
Запасные: Filip FilipovБалтанов ЛчезарРаботов Станислав
22 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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