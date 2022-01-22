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Петржела не понимает, зачем Азмун перешёл в «Байер»

22 Января 2022 • 22:48 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00
Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела выразил недоумение переходом нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский «Байера. По словам чешского специалиста, основным нападающим клуба является его соотечественник Патрик Шик, поэтому он не понимает, при каких обстоятельствах Азмун будет играть в основе.
 
«А что он там будет делать? Там играет Шик, лучший бомбардир немецкой лиги (на самом деле он второй после Левандовски). Это потеря для «Зенита». Но у них есть деньги. Поэтому питерцы смогут купить какого-нибудь хорошего нападающего», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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