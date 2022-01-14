«Зенит» продолжает рассматривать различные варианты для усиления атакующей линии. Ранее сообщалось об интересе клуба к нигерийскому нападающему «Унион Берлин» Тайво Авонийи, а сейчас стало известно об еще одном кандидате.

Речь идет о форварде «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адаме Буксе. Такой информацией в своем твиттер-аккаунте поделился журналист Джанлуиджи Лонгари.

Примечательно, что Букса также является таранного типа игроком с ростом 1,93 метра. 25-летний футболист всю свою профессиональную карьеру провел в польском чемпионате, а зимой 2020 года перебрался в МЛС. В прошедшем сезоне он отметился 16 голами в 31 поединке за свою команду. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.