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В сферу интересов «Зенита» попал польский таранный форвард слухи

14 Января 2022 • 23:13 Комментировать (6)
Портленд Тимберс
...
Нью-Инглэнд Революшн
27.02 03:30

«Зенит» продолжает рассматривать различные варианты для усиления атакующей линии. Ранее сообщалось об интересе клуба к нигерийскому нападающему «Унион Берлин» Тайво Авонийи, а сейчас стало известно об еще одном кандидате.

Речь идет о форварде «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адаме Буксе. Такой информацией в своем твиттер-аккаунте поделился журналист Джанлуиджи Лонгари.

Примечательно, что Букса также является таранного типа игроком с ростом 1,93 метра. 25-летний футболист всю свою профессиональную карьеру провел в польском чемпионате, а зимой 2020 года перебрался в МЛС. В прошедшем сезоне он отметился 16 голами в 31 поединке за свою команду. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Адам Букса
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
14 Января 2022 в 23:30
Пожалуйста , не надо
Underdog !
14 Января 2022 в 23:32
Только полчаса назад смотрел фильм: « надо,Федя, надо» )))
Underdog !
14 Января 2022 в 23:30
Та зачем нам Букса, у нас есть Семак
@Боярский
NOBODY
14 Января 2022 в 23:24
Валуева возьмите - он еще более "таранный"...
superzina
14 Января 2022 в 23:20
В сферу интересов «Зенита» попал польский ХЛАМ .
Underdog !
14 Января 2022 в 23:31
Тут ещё вопрос кто к кому в сферу интересов попал)))
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