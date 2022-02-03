«Вот будет этого бразильца Путин награждать, а он не поймёт ничего»: Депутат Малинкович в грубой форме прошёлся по трансферной политике «Зенита»

Депутат Сергей Малинкович поделился своим мнением касательно трансферной политики «Зенита», действующего чемпиона страны. В частности, политик остался недоволен огромным количеством легионеров в составе питерской команды, в грубой форме проанализировав ситуацию.

«Я считаю, что легионеров должны брать страны без национальных традиций. Мы же должны свой спорт развивать. Вот будет этого бразильца Путин награждать, а он ведь и не поймет ничего, что ему скажут. В конце концов, у нас что, н**ров своих что ли нет?», - прокомментировал Малинкович в интервью для Sport24.

Стоит уточнить, что на данный момент в составе «Зенита» числится сразу пять футболистов из Бразилии. Зимой клуб подписал еще и форварда Юри Алберто, заплатив за него около 17 миллионов евро без учета бонусов.