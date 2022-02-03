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«Вот будет этого бразильца Путин награждать, а он не поймёт ничего»: Депутат Малинкович в грубой форме прошёлся по трансферной политике «Зенита»

03 Февраля 2022 • 20:22 Комментировать (4)
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Депутат Сергей Малинкович поделился своим мнением касательно трансферной политики «Зенита», действующего чемпиона страны. В частности, политик остался недоволен огромным количеством легионеров в составе питерской команды, в грубой форме проанализировав ситуацию.

«Я считаю, что легионеров должны брать страны без национальных традиций. Мы же должны свой спорт развивать. Вот будет этого бразильца Путин награждать, а он ведь и не поймет ничего, что ему скажут. В конце концов, у нас что, н**ров своих что ли нет?», - прокомментировал Малинкович в интервью для Sport24.

Стоит уточнить, что на данный момент в составе «Зенита» числится сразу пять футболистов из Бразилии. Зимой клуб подписал еще и форварда Юри Алберто, заплатив за него около 17 миллионов евро без учета бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Малинкович
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Февраля 2022 в 20:46
ай у нас не токма свои н..ры есмь а особенно сваи депутацы.. результаты налицо.. на загнивающей земле усе ужо скупили.. таперича - облагараживаюц.. )))
Santaclayss
03 Февраля 2022 в 20:30
И вот примерно такие же компетентные они и в прочих вопросах...
gunner01
03 Февраля 2022 в 20:28
и вот ворос - ему что-то будет за открытый расизи? Или, как в случае с "вашми проблемами" жена Цезаря - вне подозрений?
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