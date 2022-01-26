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Агент Клаудиньо назвал главную причину перехода игрока в «Зенит»

26 Января 2022 • 19:42 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Агент полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о главной причине перехода бразильца в стан «сине-бело-голубых». По словам агента, Клаудиньо был впечатлён хвалебными словами Малкома в адрес «Зенита».

«Клаудиньо выбрал «Зенит» после слов Малкома о том, что это великий клуб. Они были близкими друзьями с раннего детства», – заявил агент Клаудиньо в интервью с корреспондентом российского издания «РБ Спорт».

Отметим, что в этом сезоне Клаудиньо провёл 12 матчей в чемпионате России, в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами. Ранее футболист заявил, что у него были предложения от «Аякса» и «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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