Агент Клаудиньо назвал главную причину перехода игрока в «Зенит»

Агент полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о главной причине перехода бразильца в стан «сине-бело-голубых». По словам агента, Клаудиньо был впечатлён хвалебными словами Малкома в адрес «Зенита».

«Клаудиньо выбрал «Зенит» после слов Малкома о том, что это великий клуб. Они были близкими друзьями с раннего детства», – заявил агент Клаудиньо в интервью с корреспондентом российского издания «РБ Спорт».

Отметим, что в этом сезоне Клаудиньо провёл 12 матчей в чемпионате России, в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами. Ранее футболист заявил, что у него были предложения от «Аякса» и «Ромы».