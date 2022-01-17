Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист сообщил, что «Зенит» договорился о трансфере 19-летнего парагвайского вингера слухи

17 Января 2022 • 20:24 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

«Зенит» в зимнее трансферное окно объявит еще как минимум об одном трансфере. Такой информацией поделился журналист Андрес Ролон.

Согласно предоставленным данным, питерский клуб намерен усилить атакующую линию 19-летним парагвайским вингером «Спортиво Лукеньо» Альдо Паррой. Отмечается, что «Зениту» уже удалось договориться о переходе молодого футболиста.

Более того, сам Парра недавно прилетал в Россию. Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 350 тысяч евро. В текущем сезоне на счету игрока 16 поединков в местном чемпионате, в которых он отличился одним забитым голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Альдо Парра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
20:52 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» выявлены три случая заражения коронавирусом
20:24 · Россия. Премьер-лига
Журналист сообщил, что «Зенит» договорился о трансфере 19-летнего парагвайского вингера слухи
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что половина легионеров «Спартака» не соответствует требованиям клуба
19:47 · Россия. Премьер-лига
Полузащитника «Спарты» связывают с переходом в ЦСКА
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» берёт Стоцкого на просмотр
19:02 · Россия. Премьер-лига
Гол Оздоева в ворота «Челси» – лучший в первой половине сезона по версии болельщиков «Зенита»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА
18:10 · Россия. Премьер-лига
Шатов провёл первую тренировку с «Уралом»
17:45 · ФНЛ-2. Группа 1
​Клуб ФНЛ-2 готовит новое предложение Хабибу
17:20 · Россия. Премьер-лига
Боярский считает, что в России играет слишком много бездарных футболистов 4
17:01 · Россия. Премьер-лига
Медина после перехода в ЦСКА сделал публикацию на русском языке
16:19 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что трансфер Медины создаст конкуренцию Дзагоеву и Кучаеву
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба опубликовал новое видео, на этот раз – с Азмуном видео
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Черданцев раскритиковал ставку «Краснодара» на Фарке 1
15:19 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» назвали «чушью» слухи об интересе к Сулейманову
Все новости
Рекомендуем