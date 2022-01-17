«Зенит» в зимнее трансферное окно объявит еще как минимум об одном трансфере. Такой информацией поделился журналист Андрес Ролон.

Согласно предоставленным данным, питерский клуб намерен усилить атакующую линию 19-летним парагвайским вингером «Спортиво Лукеньо» Альдо Паррой. Отмечается, что «Зениту» уже удалось договориться о переходе молодого футболиста.

Более того, сам Парра недавно прилетал в Россию. Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 350 тысяч евро. В текущем сезоне на счету игрока 16 поединков в местном чемпионате, в которых он отличился одним забитым голом.