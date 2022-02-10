«Зенит» практически договорился с Ерохиным о продлении контракта

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в скором времени поставит подпись под новым трудовым договором с клубом. Стороны недавно начали переговоры о пролонгации, а уже сейчас близки к согласованию всех деталей продолжения сотрудничества.

Действующий контракт игрока с питерцами истекает следующим летом, а новый будет рассчитан до конца сезона 2022/23. Подобными сведениями поделился «РБ Спорт», добавляя, что причиной желания «Зенита» сохранить Ерохина в команде являются его игровые показатели.

Отметим, в 18 поединках нынешнего розыгрыша РПЛ плеймейкер записал на свой счет шесть забитых голов и две результативные передачи.