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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» практически договорился с Ерохиным о продлении контракта

10 Февраля 2022 • 17:46 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в скором времени поставит подпись под новым трудовым договором с клубом. Стороны недавно начали переговоры о пролонгации, а уже сейчас близки к согласованию всех деталей продолжения сотрудничества.

Действующий контракт игрока с питерцами истекает следующим летом, а новый будет рассчитан до конца сезона 2022/23. Подобными сведениями поделился «РБ Спорт», добавляя, что причиной желания «Зенита» сохранить Ерохина в команде являются его игровые показатели.

Отметим, в 18 поединках нынешнего розыгрыша РПЛ плеймейкер записал на свой счет шесть забитых голов и две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин
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