В четверг бразильская пресса поделилась информацией о возможном переходе 20-летнего нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в «Зенит». Сообщалось, что стороны активно обсуждают потенциальную сделку.

Эти данные подтвердили в агентстве, которое представляет интересы молодого бразильского футболиста. «Да, действительно, переговоры идут успешно. Мы на связи с «Зенитом», обсуждаем детали сделки. То, о чем пишут - правда. Я думаю, что уже очень скоро мы достигнем всех договоренностей и о сделке будет объявлено», - заявили в агентстве в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.

Напомним, что сумма трансфера Алберто может составить около 20 миллионов евро.