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«Давай в дубль «Зенита»: Жирков отправил сообщение Азмуну

26 Января 2022 • 00:24 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Новичок «Химок» Юрий Жирков, защищавший ранее цвета «Зенита», пошутил по поводу ситуации вокруг форварда питерцев Сердара Азмуна, на которого могут быть наложены санкции в клубе в связи с подписанием предварительного договора с «Байером».

Во время прямой трансляции иранского форварда в «Инстаграме» Жирков в чате написал следующее: «Давай в дубль «Зенита». Напомним, что именно перевод в состав молодежной команды грозит Азмуну – он не предупредил руководство о переговорах с немецкой стороной.

К слову, оба футболиста являются хорошими знакомыми по выступлениям за питерский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Жирков Сердар Азмун
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