«Давай в дубль «Зенита»: Жирков отправил сообщение Азмуну

Новичок «Химок» Юрий Жирков, защищавший ранее цвета «Зенита», пошутил по поводу ситуации вокруг форварда питерцев Сердара Азмуна, на которого могут быть наложены санкции в клубе в связи с подписанием предварительного договора с «Байером».

Во время прямой трансляции иранского форварда в «Инстаграме» Жирков в чате написал следующее: «Давай в дубль «Зенита». Напомним, что именно перевод в состав молодежной команды грозит Азмуну – он не предупредил руководство о переговорах с немецкой стороной.

К слову, оба футболиста являются хорошими знакомыми по выступлениям за питерский коллектив.