Ракицкий приступит к тренировкам уже завтра

В последние дни появлялось много слухов по поводу будущего украинского защитника питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого. Ракицкий и так собирался уйти в конце сезона, однако в свете последних событий возникли предположения, что он может сделать это немедленно. Тем не менее, пока что Ракицкий остается в команде, но в игре с «Рубином» его на поле не было. Сергей Семак, главный тренер команды, пояснил, что уже с 1 марта Ярослав вернется к футбольной деятельности.

- Любой человек переживает близко к сердцу происходящее. Ярослав попросил дополнительно пару дней выходных по личному вопросу и не принимал участия в игре. Завтра должен быть на тренировке, - цитирует Семака «Спорт-экспресс».