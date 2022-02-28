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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий приступит к тренировкам уже завтра

28 Февраля 2022 • 23:02 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

В последние дни появлялось много слухов по поводу будущего украинского защитника питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого. Ракицкий и так собирался уйти в конце сезона, однако в свете последних событий возникли предположения, что он может сделать это немедленно. Тем не менее, пока что Ракицкий остается в команде, но в игре с «Рубином» его на поле не было. Сергей Семак, главный тренер команды, пояснил, что уже с 1 марта Ярослав вернется к футбольной деятельности.

- Любой человек переживает близко к сердцу происходящее. Ярослав попросил дополнительно пару дней выходных по личному вопросу и не принимал участия в игре. Завтра должен быть на тренировке, - цитирует Семака «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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окончен Зенит 3:2 Рубин 1.23 7.10 14.00
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