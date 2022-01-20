Слуцкий рассказал о будущем Ломовицкого в «Рубине»

В зимнее трансферное окно «Рубину» удалось оформить переход полузащитника Александра Ломовицкого – за 23-летнего футболиста казанцы заплатили «Спартаку» полтора миллиона евро.

Главный тренер команды Леонид Слуцкий оценил уровень новичка команды после того, как «Рубин» начал первые сборы в преддверии второй половины сезона.

«На наш взгляд, это качественное усиление для нас. Не секрет, что у нас есть проблема с российской обоймой. Александр стал одним из таких футболистов, и я уверен, что он будет претендовать на место в стартовом составе», - поделился Слуцкий в разговоре с представителями пресс-службы клуба.

Добавим, что трудовой договор с Ломовицким рассчитан на четыре с половиной года.