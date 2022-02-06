Дзюба обрадовался возвращению Барриоса и зажигательно станцевал с ним

Артём Дзюба продолжает демонстрировать свое отличное предсезонное настроение - нападающий «Зенита» приветствовал вернувшегося из Южной Америки Вильмара Барриоса, станцевав с ним танец, наверняка напомнивший 28-летнему колумбийцу о только что покинутой родине. Судя по реакции Барриоса, он не ожидал такого жеста со стороны Дзюбы, а потому был весьма тронут произошедшим. Видео танца было опубликовано в командном «Твиттере» питерского клуба.

Artem Dzyuba showing Wilmar Barrios he's got moves too! pic.twitter.com/jHHTF4mgzc — FC Zenit in English (@fczenit_en) February 5, 2022

Полузащитник Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, он сыграл в составе команды уже семьдесят шесть матчей, в которых забил два гола. За сборную Колумбии он сыграл в тридцати четырех матчах начиная с 2016 года.