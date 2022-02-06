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Дзюба обрадовался возвращению Барриоса и зажигательно станцевал с ним

06 Февраля 2022 • 02:14 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Артём Дзюба продолжает демонстрировать свое отличное предсезонное настроение - нападающий «Зенита» приветствовал вернувшегося из Южной Америки Вильмара Барриоса, станцевав с ним танец, наверняка напомнивший 28-летнему колумбийцу о только что покинутой родине. Судя по реакции Барриоса, он не ожидал такого жеста со стороны Дзюбы, а потому был весьма тронут произошедшим. Видео танца было опубликовано в командном «Твиттере» питерского клуба.

Полузащитник Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, он сыграл в составе команды уже семьдесят шесть матчей, в которых забил два гола. За сборную Колумбии он сыграл в тридцати четырех матчах начиная с 2016 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Вильмар Барриос
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