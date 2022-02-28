Семак поделился информацией о лазарете «Зенита»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак поделился информацией из лазарета чемпиона России, который в матче девятнадцатого тура российской Премьер-лиги переиграл казанский «Рубин». Семака спросили, почему не принял участие в разминке Кержаков, а также попросили уточнить сроки возвращения в строй Кузяева.

- Кержаков на тренировке получил удар, у него небольшое сотрясение. Все обошлось, но самочувствие было далеко не оптимальным. Кузяев в ближайшие день-два начнет работать с командой, - пояснил Семак, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».

Следующий свой матч в рамках двадцатого тура питерцы сыграют шестого марта против «Уфы». «Зенит» лидирует в чемпионате России, питерцы на два очка опережают московское «Динамо».