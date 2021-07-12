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Саутгейт ответил на вопрос об уходе из сборной Англии

12 Июля 2021, 13:51,

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после неудачи в финале чемпионата Европы - 2020. Игровое время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти верх взяли итальянцы - 3:2.

«Хочу подготовить сборную к чемпионату мира-2022. За последние четыре года мы добились значительного прогресса. Уверен в своих подопечных», - приводит слова Саутгейта Squawka в «Твиттере».

50-летний специалист занимает пост главного тренера сборной Англии с ноября 2016 года. Действующее соглашение наставника рассчитано до 31 июля 2022 года.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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Комментарии (1)
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0
ингерман
12 Июля 2021, 13:54

ай никак черчеса включил.. )))

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