Саутгейт ответил на вопрос об уходе из сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после неудачи в финале чемпионата Европы - 2020. Игровое время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти верх взяли итальянцы - 3:2.

«Хочу подготовить сборную к чемпионату мира-2022. За последние четыре года мы добились значительного прогресса. Уверен в своих подопечных», - приводит слова Саутгейта Squawka в «Твиттере».

50-летний специалист занимает пост главного тренера сборной Англии с ноября 2016 года. Действующее соглашение наставника рассчитано до 31 июля 2022 года.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года.