Боярский: «Манчини доказал свою состоятельность»

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12 Июля 2021, 12:16,
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Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский дал интервью журналистам после триумфа сборной Италии на чемпионате Европы - 2020. Он отметил вклад главного тренера Роберто Манчини в успех «скуадры адзурры».
«Рад за Манчини. Он очень хорошо провел чемпионат. Роберто заслужил эту победу. Он доказал свою состоятельность», - приводит слова Боярского Sport24.
Напомним, что в игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью со счетом 1:1. В серии пенальти Италия одержала победу со счетом 3:2. Решающий пенальти за англичан не забил вингер Букайо Сака.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Михаил Боярский