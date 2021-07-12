Боярский: «Манчини доказал свою состоятельность»

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский дал интервью журналистам после триумфа сборной Италии на чемпионате Европы - 2020. Он отметил вклад главного тренера Роберто Манчини в успех «скуадры адзурры».

«Рад за Манчини. Он очень хорошо провел чемпионат. Роберто заслужил эту победу. Он доказал свою состоятельность», - приводит слова Боярского Sport24.

Напомним, что в игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью со счетом 1:1. В серии пенальти Италия одержала победу со счетом 3:2. Решающий пенальти за англичан не забил вингер Букайо Сака.