​Холанн поддержал игроков сборной Англии, столкнувшихся с расизмом

Маркус Рэшфорд, Джедон Санчо и Букайо Сака столкнулись с волной оскорблений на расовой почве после того, как они не реализовали пенальти в послематчевой серии в финале Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн поддержал футболистов.

«Я не понимаю, почему всё ещё остаётся место для расизма и дискриминации. Мы никогда не устанем с этим бороться. Вместо того, чтобы поаплодировать игрокам за проявленное мужество в виде исполнения пенальти в финале, этих ребят оскорбляют на почве расизма. У меня нет слов», - написал Холанн на своей страничке в «Твиттере».