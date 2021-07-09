ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Бонуччи: «Нас не волнует, что против Англии сыграем на «Уэмбли»

09 Июля 2021, 16:55,

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался по поводу финала чемпионата Европы, в котором команде предстоит сыграть на «Уэмбли» против Англии. Игра пройдёт 11 июля.

«Победа на Евро была бы большой радостью для всех итальянцев. Мы не ищем оправданий, мы сосредоточены на финале и с нетерпением ждём этой возможности. Нас не волнует, что против Англии нам придётся играть на «Уэмбли».

У сборной Англии отличные нападающие. Гарри Кейн – один из лучших игроков в мире на своей позиции, но на турнире мы уже встречались с форвардами мирового уровня. Мы хотим добиться чего-то исторического», - сказал Бонуччи на пресс-конференции, которая проходила дистанционно из-за заражения коронавирусом нескольких итальянских журналистов.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 17:39

Португальцы на прошлом Евро тоже играли против хозяев на Стад де Франс. Результат всем хорошо известен. Так что - Forza Italia!!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас