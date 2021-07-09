​Бонуччи: «Нас не волнует, что против Англии сыграем на «Уэмбли»

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09 Июля 2021, 16:55,
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался по поводу финала чемпионата Европы, в котором команде предстоит сыграть на «Уэмбли» против Англии. Игра пройдёт 11 июля.
«Победа на Евро была бы большой радостью для всех итальянцев. Мы не ищем оправданий, мы сосредоточены на финале и с нетерпением ждём этой возможности. Нас не волнует, что против Англии нам придётся играть на «Уэмбли».
У сборной Англии отличные нападающие. Гарри Кейн – один из лучших игроков в мире на своей позиции, но на турнире мы уже встречались с форвардами мирового уровня. Мы хотим добиться чего-то исторического», - сказал Бонуччи на пресс-конференции, которая проходила дистанционно из-за заражения коронавирусом нескольких итальянских журналистов.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
Португальцы на прошлом Евро тоже играли против хозяев на Стад де Франс. Результат всем хорошо известен. Так что - Forza Italia!!!