​Бонуччи: «Нас не волнует, что против Англии сыграем на «Уэмбли»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался по поводу финала чемпионата Европы, в котором команде предстоит сыграть на «Уэмбли» против Англии. Игра пройдёт 11 июля.

«Победа на Евро была бы большой радостью для всех итальянцев. Мы не ищем оправданий, мы сосредоточены на финале и с нетерпением ждём этой возможности. Нас не волнует, что против Англии нам придётся играть на «Уэмбли».

У сборной Англии отличные нападающие. Гарри Кейн – один из лучших игроков в мире на своей позиции, но на турнире мы уже встречались с форвардами мирового уровня. Мы хотим добиться чего-то исторического», - сказал Бонуччи на пресс-конференции, которая проходила дистанционно из-за заражения коронавирусом нескольких итальянских журналистов.