ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Пике: «Итальянцам снова помогло то, что они первыми били пенальти»

13 Июля 2021, 08:11,

Защитник Херард Пике, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о победе сборной Италии на чемпионате Европы - 2020.

«Италия - сильнейшая команда турнира. Они заслуженно выиграли Евро. Однако тот факт, что они опять первыми били пенальти, снова помог им. Это дало итальянцам возможность ошибиться, как в полуфинале, но после промаха они остались в игре», - гласит сообщение Херарда в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в игровое время сборные Англии и Италии не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии пенальти подопечные Роберто Манчини оказались точнее - 3:2.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Лукашевич Александр
13 Июля 2021, 10:44

Прежде всего,Италия использовала свой козырь-грубость,мелкий фол на протяжении всей игры.И пенальти на Стрелинге был очевидный.

0
Misha_diablo_football
13 Июля 2021, 10:24

Займись ка ты лучше своей женой, и не открывай рот без причинно...

1
Ale10JUFC
13 Июля 2021, 09:46

А то , что Англия весь турнир играла на своем поле и при 60 тысячах своих фанатов можно и пропустить , это ведь не важный фактор.

1
overkill666
13 Июля 2021, 10:21

и то что их, англичан, за уши вытащили в финал, тоже не важно, пустяки. итальянцы по ходу туринра смотрелись солидно и с запасом, были сложные моменты, бесузловно. но выстояли и получили заветный трофей. красавы.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»