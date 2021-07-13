Пике: «Итальянцам снова помогло то, что они первыми били пенальти»

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13 Июля 2021, 08:11,
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Защитник Херард Пике, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о победе сборной Италии на чемпионате Европы - 2020.
«Италия - сильнейшая команда турнира. Они заслуженно выиграли Евро. Однако тот факт, что они опять первыми били пенальти, снова помог им. Это дало итальянцам возможность ошибиться, как в полуфинале, но после промаха они остались в игре», - гласит сообщение Херарда в твиттер-аккаунте.
Напомним, что в игровое время сборные Англии и Италии не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии пенальти подопечные Роберто Манчини оказались точнее - 3:2.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Херард Пике
Прежде всего,Италия использовала свой козырь-грубость,мелкий фол на протяжении всей игры.И пенальти на Стрелинге был очевидный.
Займись ка ты лучше своей женой, и не открывай рот без причинно...
А то , что Англия весь турнир играла на своем поле и при 60 тысячах своих фанатов можно и пропустить , это ведь не важный фактор.
и то что их, англичан, за уши вытащили в финал, тоже не важно, пустяки. итальянцы по ходу туринра смотрелись солидно и с запасом, были сложные моменты, бесузловно. но выстояли и получили заветный трофей. красавы.