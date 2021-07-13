Пике: «Итальянцам снова помогло то, что они первыми били пенальти»

Защитник Херард Пике, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о победе сборной Италии на чемпионате Европы - 2020.

«Италия - сильнейшая команда турнира. Они заслуженно выиграли Евро. Однако тот факт, что они опять первыми били пенальти, снова помог им. Это дало итальянцам возможность ошибиться, как в полуфинале, но после промаха они остались в игре», - гласит сообщение Херарда в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в игровое время сборные Англии и Италии не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии пенальти подопечные Роберто Манчини оказались точнее - 3:2.