Сборная Англии отреагировала на расистские оскорбления в адрес Сака

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12 Июля 2021, 11:27,
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Сборная Англии отреагировал на оскорбления в адрес полузащитника Букайо Сака после финала чемпионата Европы - 2020. 19-летнего футболиста раскритиковали после промаха в серии пенальти.
«Мы возмущены, что некоторые игроки сборной, отдавшие все силы на чемпионате Европы, подвергаются дискриминации после финала. Мы всячески поддерживаем футболистов», - гласит сообщение «трёх львов» в официальном твиттер-аккаунте.
Напомним, что в серии пенальти Англия уступила Италии со счетом 2:3. Кроме Сака, 11-метровые в составе британской сборной не реализовали Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Букайо Сака
встаньте на колени перед ним
что этот нигер себе позволяет?
Представляете про смолова да: «Мы возмущены, что некоторые игроки сборной, отдавшие все силы на чемпионате мира, подвергаются дискриминации после финала. Мы всячески поддерживаем футболистов»?! ))))
Одному мне показалось, что Сака вообще не попал в игру?! Единственный момент в памяти с его участием, помимо пенальти, когда Кьел его как щенка дёрнул.
Болел всем сердцем за Италию, может мнение показаться предвзятым.
он вообще не попал в турнир. Но трус Саутгейт его почему-то любил.
Сака вообще не при делах. Если он ментально не вытянет, этот промах вообще может морально убить как убить его, так и сделать в разы сильнее как игрока и личность.
Никогда не понимал тренеров, которые столь важный момент поручают зеленым пацанам, которые толком и пороха не нюхали.
ПРи чём здесь цвет кожи? Разве можнол доверять пенальти клоуну Рэшфорду или юнцу Сака? Надо было доверить бить футболтстам с уролвновешеннной психикой.. Но Саутгейт- это не человек, а робот, в отличии от Манчини...
За что вообще вызвали Ссаку ?
Почему он играл в основе все Евро ?
Кто-нибудь ответит мне ?
потому что блм (а он самый типичный из всех)
он не играл в основе.
С Германией и Данией играл.
Это как бы не всё евро
Это конечно правильно, но по факту посмотрите статистику кто забил пенали, а кто нет) хотя тут дело не цвете кожи, а в психике конечно.
Плюс посмотрите кто забил в основное время и кто тащил всё евро в воротах.