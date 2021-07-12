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Сборная Англии отреагировала на расистские оскорбления в адрес Сака

12 Июля 2021, 11:27,

Сборная Англии отреагировал на оскорбления в адрес полузащитника Букайо Сака после финала чемпионата Европы - 2020. 19-летнего футболиста раскритиковали после промаха в серии пенальти.

«Мы возмущены, что некоторые игроки сборной, отдавшие все силы на чемпионате Европы, подвергаются дискриминации после финала. Мы всячески поддерживаем футболистов», - гласит сообщение «трёх львов» в официальном твиттер-аккаунте.

Напомним, что в серии пенальти Англия уступила Италии со счетом 2:3. Кроме Сака, 11-метровые в составе британской сборной не реализовали Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Букайо Сака
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Комментарии (14)
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0
Артур Измаилов
12 Июля 2021, 13:56

встаньте на колени перед ним

0
MDMA1
12 Июля 2021, 13:26

что этот нигер себе позволяет?

1
HG2017
12 Июля 2021, 12:24

Представляете про смолова да: «Мы возмущены, что некоторые игроки сборной, отдавшие все силы на чемпионате мира, подвергаются дискриминации после финала. Мы всячески поддерживаем футболистов»?! ))))

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0
kalibr
12 Июля 2021, 12:17

Одному мне показалось, что Сака вообще не попал в игру?! Единственный момент в памяти с его участием, помимо пенальти, когда Кьел его как щенка дёрнул.
Болел всем сердцем за Италию, может мнение показаться предвзятым.

0
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 12:53

он вообще не попал в турнир. Но трус Саутгейт его почему-то любил.

1
Matteo
12 Июля 2021, 12:11

Сака вообще не при делах. Если он ментально не вытянет, этот промах вообще может морально убить как убить его, так и сделать в разы сильнее как игрока и личность.
Никогда не понимал тренеров, которые столь важный момент поручают зеленым пацанам, которые толком и пороха не нюхали.

1
Онт
12 Июля 2021, 12:08

ПРи чём здесь цвет кожи? Разве можнол доверять пенальти клоуну Рэшфорду или юнцу Сака? Надо было доверить бить футболтстам с уролвновешеннной психикой.. Но Саутгейт- это не человек, а робот, в отличии от Манчини...

1
fireland
12 Июля 2021, 12:07

За что вообще вызвали Ссаку ?
Почему он играл в основе все Евро ?
Кто-нибудь ответит мне ?

0
HG2017
12 Июля 2021, 12:25

потому что блм (а он самый типичный из всех)

0
HG2017
12 Июля 2021, 12:25

он не играл в основе.

0
fireland
12 Июля 2021, 12:29

С Германией и Данией играл.

0
HG2017
12 Июля 2021, 12:30

Это как бы не всё евро

0
Boris
12 Июля 2021, 11:33

Это конечно правильно, но по факту посмотрите статистику кто забил пенали, а кто нет) хотя тут дело не цвете кожи, а в психике конечно.

0
HG2017
12 Июля 2021, 12:26

Плюс посмотрите кто забил в основное время и кто тащил всё евро в воротах.

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