Сборная Англии отреагировала на расистские оскорбления в адрес Сака

Сборная Англии отреагировал на оскорбления в адрес полузащитника Букайо Сака после финала чемпионата Европы - 2020. 19-летнего футболиста раскритиковали после промаха в серии пенальти.

«Мы возмущены, что некоторые игроки сборной, отдавшие все силы на чемпионате Европы, подвергаются дискриминации после финала. Мы всячески поддерживаем футболистов», - гласит сообщение «трёх львов» в официальном твиттер-аккаунте.

Напомним, что в серии пенальти Англия уступила Италии со счетом 2:3. Кроме Сака, 11-метровые в составе британской сборной не реализовали Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.