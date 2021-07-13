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В Шотландии хотят наградить Манчини гражданством за победу над Англией

13 Июля 2021, 10:34,

Журналисты шотландского издания The National предлагают наградить наставника сборной Италии Роберто Манчини гражданством страны за победу над англичанами в финальном поединке Евро-2020.

«Предлагаем сделать Роберто почетным гражданином Шотландии. Просим наших читателей поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед страной», - гласит сообщение газеты в «Твиттере».

В финале чемпионата Европы - 2020 сборная Италии на «Уэмбли» играла против Англии. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В серии пенальти «скуадра адзурра» отпраздновала успех со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберто Манчини
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