В Шотландии хотят наградить Манчини гражданством за победу над Англией

|
13 Июля 2021, 10:34,
|
|
Журналисты шотландского издания The National предлагают наградить наставника сборной Италии Роберто Манчини гражданством страны за победу над англичанами в финальном поединке Евро-2020.
«Предлагаем сделать Роберто почетным гражданином Шотландии. Просим наших читателей поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед страной», - гласит сообщение газеты в «Твиттере».
В финале чемпионата Европы - 2020 сборная Италии на «Уэмбли» играла против Англии. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В серии пенальти «скуадра адзурра» отпраздновала успех со счетом 3:2.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роберто Манчини