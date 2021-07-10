​Кьеллини назвал ингредиенты, позволившие сборной Италии дойти до финала Евро

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10 Июля 2021, 22:28,
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Сборная Италии в воскресенье вечером сыграет в финале чемпионата Европы против Англии. Капитан «скуадры адзурры» Джорджо Кьеллини во время пресс-конференции назвал ингредиенты, которые позволили команде добраться до решающего матча.
«Ингредиенты, благодаря которым мы здесь, - это ясная голова, наслаждение от футбола и небольшая искра безумия. У нас есть отличный повар в лице Роберто Манчини. Он знает, как правильно комбинировать эти ингредиенты», - рассказала Кьеллини журналистам.
Матч сборных Италии и Англии на «Уэмбли» начнётся 11 июля в 22:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Джорджо Кьеллини