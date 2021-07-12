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Манчини: «Гордимся тем, что написали одну из страниц истории футбола»

12 Июля 2021, 21:42,

Главный тренер сборной Италии, выигравшей накануне чемпионат Европы, высказался о финальном матче турнира против сборной Англии.

Итальянская команда прибыла в Рим и была приглашена в Квиринальский дворец, где прошла первая после возвращения команды пресс-конференция.

«Страна, наконец, снова празднует. Спасибо президенту Италии, он был нашим первым фанатом. Спасибо также нашим болельщикам за то, что поддерживали нас в Риме, Мюнхене и Лондоне», - сказал Роберто Манчини.

Манчини также отметил, что победа на Евро посвящается всем итальянцам.

Италия обыграла Англию в послематчевой серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное команды не отмечались голами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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