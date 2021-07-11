Кирьяков: «Сейчас у Англии шанс, которого может не быть в ближайшее время»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я думаю, что футбол с обеих сторон будет осторожным. Англичан, конечно же, погонят трибуны, но мне кажется, что они так же будут играть достаточно прагматично: не будут нестись, сломя голову, будут ждать моментов и ошибок соперника. Итальянцы будут действовать так же, как и в матче с Испанией. Они будут играть строго в обороне и совершать быстрые ответные атаки. Если случится гол в любые ворота, то игра, понятно, раскроется, это однозначно. В таком случае мы увидим более атакующий футбол, одни пойдут вперёд атаковать, другие начнут действовать на контратаках и ждать шанса во второй раз наказать соперника. Как правило, финалы проходят в таком ключе.

В финале редко можно назвать явного фаворита. Единственное, у англичан сейчас мотивация запредельная, они столько лет ничего не выигрывали. Сейчас у них шанс, которого может не быть в ближайшее время. Плюс у них свой стадион. Наверное, исходя из этого, чуть-чуть больше шансов у Англии. А так все на тоненького. Итальянцы показали, что они могут играть и агрессивно в атаку, и делать акцент на оборонительных действиях. Они могут играть и так, и так, в зависимости от ситуации по ходу матча перестраиваться. Они более гибкие, чем англичане. Англия прагматична и надеется на Стерлинга и Кейна», - сказал Кирьяков.