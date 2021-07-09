Бонуччи: «Мы должны быть готовы к противостоянию с молодой атакой Англии»

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против команды Англии.

«Это будет противостояние молодёжи против ветеранов. Нападающие сборной Англии молодые и очень сильные, поэтому нам нужно всей командой быть начеку», - сказал Бонуччи на пресс-конференции на тренировочной базе сборной Италии.

«Мы знаем, сколько хлопот могут доставить соперники, так что нам нужно быть внимательнее с Кейном и Стерлингом», - добавил Бонуччи.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля в Лондоне. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.