Бубнов: «Победа Италии заслуженная, в команде правильное сочетание опыта и молодости»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов отреагировал на победу национальной команды Италии на чемпионате Европы - 2020.

«Победа итальянцев заслуженная. Прошли турнир ровно, показывали яркий атакующий футбол. В команде правильное сочетание опыта и молодости, баланс в игре», - передает слова аналитика Sportbox.

В финальном поединке чемпионата Европы сборная Италии встречалась с Англией. Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти подопечные Роберто Манчини взяли верх - 3:2.

Эта победа стала второй для итальянцев на чемпионатах Европы.