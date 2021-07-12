​Бонуччи запил пиво кока-колой во время пресс-конференции

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12 Июля 2021, 15:14,
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Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии одиннадцатиметровых ударов. После игры на пресс-конференции появился защитник «скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи, который был признан лучшим игроком финального матча. Сначала он выпил пива Heineken, а затем запил его кока-колой.
Напомним, что во время Евро-2020 звёздный Криштиану Роналду убрал со стола бутылки кока-колы, призывая людей пить воду. После этого проделывать что-то с бутылками стали и другие футболисты национальных сборных.
Добавим, что следующий чемпионат Европы пройдёт в Германии в 2024 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
Это штраф по любому!!
Мужчина !!! не то что этот дрищь...