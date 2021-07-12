​Бонуччи запил пиво кока-колой во время пресс-конференции

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии одиннадцатиметровых ударов. После игры на пресс-конференции появился защитник «скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи, который был признан лучшим игроком финального матча. Сначала он выпил пива Heineken, а затем запил его кока-колой.

Напомним, что во время Евро-2020 звёздный Криштиану Роналду убрал со стола бутылки кока-колы, призывая людей пить воду. После этого проделывать что-то с бутылками стали и другие футболисты национальных сборных.

Добавим, что следующий чемпионат Европы пройдёт в Германии в 2024 году.