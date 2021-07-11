​Игроки сборной Англии передадут премиальные службе здравоохранения

Футболисты сборной Англии согласились передать свои премиальные за выступление на чемпионате Европы Национальной службе здравоохранения. Об этом сообщает talkSPORT.

Отмечается, что в случае завоевания трофея Евро-2020 футболисты сборной Англии получат 9,4 миллиона фунтов (11 миллионов евро) в качестве премиальных.

В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Италии на родном «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток голландский арбитр Бьорн Кёйперс даст в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию финального поединка на страницах LiveResult.