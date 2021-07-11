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​Игроки сборной Англии передадут премиальные службе здравоохранения

11 Июля 2021, 13:56,

Футболисты сборной Англии согласились передать свои премиальные за выступление на чемпионате Европы Национальной службе здравоохранения. Об этом сообщает talkSPORT.

Отмечается, что в случае завоевания трофея Евро-2020 футболисты сборной Англии получат 9,4 миллиона фунтов (11 миллионов евро) в качестве премиальных.  

В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Италии на родном «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток голландский арбитр Бьорн Кёйперс даст в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию финального поединка на страницах LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии
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