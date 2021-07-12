​Итальянские футболисты рассказали о важной роли Сиригу на Евро-2020 – он сыграл 1 минуту

Голкипер Сальваторе Сиригу на чемпионате Европы провёл на поле только 1 минуту, выйдя на замену в игре против Уэльса на групповой стадии. Тем не менее, Сиригу был важной фигурой в раздевалке «скуадры адзурры», о чём рассказали футболисты.

«Сиригу был одним из ключевых футболистов в раздевалке. Перед финалом он раздал каждому из нас записку, в которой изложил свои мысли о каждом, и эти мысли были разными», - поделился Алессандро Флоренци.

«Сегодня Сиригу заставил нас плакать. Он сделал для нас видео со словами наших родственников и показал нам», - высказался Джорджо Кьеллини, которого цитирует Football Italia.