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​Итальянские футболисты рассказали о важной роли Сиригу на Евро-2020 – он сыграл 1 минуту

12 Июля 2021, 15:50,

Голкипер Сальваторе Сиригу на чемпионате Европы провёл на поле только 1 минуту, выйдя на замену в игре против Уэльса на групповой стадии. Тем не менее, Сиригу был важной фигурой в раздевалке «скуадры адзурры», о чём рассказали футболисты.

«Сиригу был одним из ключевых футболистов в раздевалке. Перед финалом он раздал каждому из нас записку, в которой изложил свои мысли о каждом, и эти мысли были разными», - поделился Алессандро Флоренци.

«Сегодня Сиригу заставил нас плакать. Он сделал для нас видео со словами наших родственников и показал нам», - высказался Джорджо Кьеллини, которого цитирует Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци, Сальваторе Сиригу
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