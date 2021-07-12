Бернардески: «Сборная Италии - лучшая в Европе, замечательное вознаграждение»

Вингер сборной Италии Федерико Бернардески пообщался с журналистами после победы над Англией в финальном поединке чемпионата Европы - 2020. «Скуадра адзурра» победила в серии пенальти (3:2), основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

«Наша сборная заслужила победу. Это был непростой сезон для меня. Хочу поблагодарить тренерский штаб и партнеров за поддержку. Сборная Италии стала лучшей в Европе. Замечательное вознаграждение», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Отметим, что сборная Италии во второй раз в истории стала победителем чемпионата Европы.

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