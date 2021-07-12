Саутгейт: «Это моя ответственность. Я выбираю тех, кто будет пробивать пенальти»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пошёл на риск и на последних секундах овертайма выпустил молодых футболистов Маркуса Рэшфорда и Джедона Санчо. Они, а также ранее вышедший на замену Букайо Сака не забили 11-метровые удары, и сборная Италии стала чемпионом Европы.

- Это моя ответственность. Я выбираю тех, кто будет пробивать пенальти. Никто бы не хотел сейчас оказаться на их месте. Мы выигрываем и проигрываем вместе как команда. Они отдали всё. Ребята продемонстрировали сплоченность, и это должно сохраниться, - заявил Саутгейт ВВС. - Мы крайне расстроены. Я думаю, что игроки выложились по максимуму.

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