Во второй раз в истории чемпионатов Европы победитель определится в серии пенальти

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12 Июля 2021, 00:46,
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В финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии команды провели на поле 120 минут и не смогли определить чемпиона. На второй минуте Люк Шоу вколотил мяч в ворота южан, а те усилиями Леонардо Бонуччи отыгрались спустя полтора тайма.
Во второй раз в истории чемпионатов Европы судьба титула чемпионов Европы решится в серии 11-метровых ударов. В прошлый раз подобное было в 1976 году, когда сборная Чехословакии обыграла команду ФРГ со счетом 5:3.
Текстовая трансляция - на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
И пусть теперь кто-то скажет, что Доллар не заслуживает новый контракт.