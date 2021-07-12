Во второй раз в истории чемпионатов Европы победитель определится в серии пенальти

В финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии команды провели на поле 120 минут и не смогли определить чемпиона. На второй минуте Люк Шоу вколотил мяч в ворота южан, а те усилиями Леонардо Бонуччи отыгрались спустя полтора тайма.

Во второй раз в истории чемпионатов Европы судьба титула чемпионов Европы решится в серии 11-метровых ударов. В прошлый раз подобное было в 1976 году, когда сборная Чехословакии обыграла команду ФРГ со счетом 5:3.

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