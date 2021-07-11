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​Карпин высказался о нашумевшем пенальти на Стерлинге

11 Июля 2021, 12:05,

Тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу нашумевшего пенальти на Рахиме Стерлинге, назначенном в полуфинале Евро между сборными Англии и Дании.

«Мои ощущения? Конечно, там не было пенальти. С тех ракурсов, которые показывали, там и близко не было никакого пенальти», - сказал Карпин.

«Я до сих пор не понимаю систему ВАР с точки зрения того, когда ВАР вмешивается, а когда не вмешивается. В моём понимании ВАР должен вмешиваться, если в эпизоде нет того, что свистнул судья. У них же там как-то считается по-другому: где-то ВАР вмешивается, а где-то нет. Когда ему удобно – он вмешивается, когда нет – не вмешивается. Я вот этого понять не могу. По каким критериям?» - высказался Карпин в новом выпуске «Коммент.Шоу».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Валерий Карпин, Рахим Стерлинг
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