​Карпин высказался о нашумевшем пенальти на Стерлинге

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11 Июля 2021, 12:05,
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Тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу нашумевшего пенальти на Рахиме Стерлинге, назначенном в полуфинале Евро между сборными Англии и Дании.
«Мои ощущения? Конечно, там не было пенальти. С тех ракурсов, которые показывали, там и близко не было никакого пенальти», - сказал Карпин.
«Я до сих пор не понимаю систему ВАР с точки зрения того, когда ВАР вмешивается, а когда не вмешивается. В моём понимании ВАР должен вмешиваться, если в эпизоде нет того, что свистнул судья. У них же там как-то считается по-другому: где-то ВАР вмешивается, а где-то нет. Когда ему удобно – он вмешивается, когда нет – не вмешивается. Я вот этого понять не могу. По каким критериям?» - высказался Карпин в новом выпуске «Коммент.Шоу».Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Валерий Карпин, Рахим Стерлинг