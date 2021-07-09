​Манчини: «Спинаццола был лучшим защитником на Евро»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил защитника Леонардо Спинаццолу. Футболист получил травму в игре против Бельгии и выбыл на полгода.

«Празднование выхода в финал в футболках с фамилией Спинаццолы? Это была дань уважения Спине, который был лучшим защитником на турнире. Очень жаль, что он не дошёл с нами до финала. Но то, что он был лучшим, является фактом», - высказался Манчини для пресс-службы Федерации футбола Италии.

В воскресенье, 11 июля, сборная Италии в финале чемпионата Европы сыграет против Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.