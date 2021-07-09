​Манчини: «Спинаццола был лучшим защитником на Евро»

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09 Июля 2021, 16:23,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил защитника Леонардо Спинаццолу. Футболист получил травму в игре против Бельгии и выбыл на полгода.
«Празднование выхода в финал в футболках с фамилией Спинаццолы? Это была дань уважения Спине, который был лучшим защитником на турнире. Очень жаль, что он не дошёл с нами до финала. Но то, что он был лучшим, является фактом», - высказался Манчини для пресс-службы Федерации футбола Италии.
В воскресенье, 11 июля, сборная Италии в финале чемпионата Европы сыграет против Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Леонардо Спинаццола