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​Манчини: «Спинаццола был лучшим защитником на Евро»

09 Июля 2021, 16:23,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил защитника Леонардо Спинаццолу. Футболист получил травму в игре против Бельгии и выбыл на полгода.

«Празднование выхода в финал в футболках с фамилией Спинаццолы? Это была дань уважения Спине, который был лучшим защитником на турнире. Очень жаль, что он не дошёл с нами до финала. Но то, что он был лучшим, является фактом», - высказался Манчини для пресс-службы Федерации футбола Италии.

В воскресенье, 11 июля, сборная Италии в финале чемпионата Европы сыграет против Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Леонардо Спинаццола
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