​Фанаты сборной Англии попытались помешать игрокам сборной Италии выспаться

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11 Июля 2021, 15:08,
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В субботу поздно вечером фанаты сборной Англии устроили фейерверк около тренировочной базы «Тоттенхэма», где перед финалом чемпионата Европы базируется сборная Италии. Вероятно, болельщики английской национальной команды пытались помешать итальянским футболистам выспаться, сообщает Sky Sport Italia.
Финальный поединок Евро-2020 между сборными Англии и Италии стартует на «Уэмбли» 11 июля в 22:00 по московскому времени.
Отметим, что сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы впервые в своей истории.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии