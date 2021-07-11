​Фанаты сборной Англии попытались помешать игрокам сборной Италии выспаться

В субботу поздно вечером фанаты сборной Англии устроили фейерверк около тренировочной базы «Тоттенхэма», где перед финалом чемпионата Европы базируется сборная Италии. Вероятно, болельщики английской национальной команды пытались помешать итальянским футболистам выспаться, сообщает Sky Sport Italia.

Финальный поединок Евро-2020 между сборными Англии и Италии стартует на «Уэмбли» 11 июля в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы впервые в своей истории.