​Кьеллини последовал примеру Каннаваро и провёл ночь с трофеем

|
12 Июля 2021, 14:43,
|
|
Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини после победы на чемпионате Европы 2020 года провёл ночь с трофеем. Фотографию трофея в своей постели Кьеллини опубликовал на страничке в «Инстаграме».
«Следуя традиции великого мастера Фабио Каннаваро», - подписал фотографию Кьеллини.
В своё время Фабио Каннаваро рассказывал, что спал с трофеем чемпионата мира после победы сборной Италии на турнире 2006 года.
Напомним, что в воскресенье сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. В отведённые 120 игровых минут команды смогли забить друг другу по разу.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини