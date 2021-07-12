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​Кьеллини последовал примеру Каннаваро и провёл ночь с трофеем

12 Июля 2021, 14:43,

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини после победы на чемпионате Европы 2020 года провёл ночь с трофеем. Фотографию трофея в своей постели Кьеллини опубликовал на страничке в «Инстаграме».

«Следуя традиции великого мастера Фабио Каннаваро», - подписал фотографию Кьеллини.

 

В своё время Фабио Каннаваро рассказывал, что спал с трофеем чемпионата мира после победы сборной Италии на турнире 2006 года.

Напомним, что в воскресенье сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. В отведённые 120 игровых минут команды смогли забить друг другу по разу.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини
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