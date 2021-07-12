​Кьеллини последовал примеру Каннаваро и провёл ночь с трофеем

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини после победы на чемпионате Европы 2020 года провёл ночь с трофеем. Фотографию трофея в своей постели Кьеллини опубликовал на страничке в «Инстаграме».

«Следуя традиции великого мастера Фабио Каннаваро», - подписал фотографию Кьеллини.

В своё время Фабио Каннаваро рассказывал, что спал с трофеем чемпионата мира после победы сборной Италии на турнире 2006 года.

Напомним, что в воскресенье сборная Италии в финале чемпионата Европы обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. В отведённые 120 игровых минут команды смогли забить друг другу по разу.