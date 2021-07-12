Буффон прокомментировал триумф сборной Италии на Евро-2020

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12 Июля 2021, 08:37,
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Экс-голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в настоящий момент является игроком «Пармы», высказался о триумфе сборной Италии на чемпионате Европы - 2020.
«Над стадионом «Уэмбли» синее небо. Невероятная команда», - гласит сообщение Джанлуиджи в твиттер-аккаунте.
Напомним, что игровое время финала завершилось вничью со счетом 1:1. Голами отметились Люк Шоу и Леонардо Бонуччи. В серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини - 3:2.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Джанлуиджи Буффон