Манчини в слезах дал первое интервью в ранге чемпиона Европы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в прямом эфире RAI Sport дал интервью после победы на чемпионате Европы 2020 года. Наставник не мог сдержать слез.

- Ребята хорошо сыграли. Мы очень быстро пропустили и обрекли себя на страдания. Но после этого мы доминировали на поле. Парни фантастические, я не знаю, что еще можно сказать. Эта победа важна для всего народа и болельщиков. Мы счастливы, что хорошо играли в победном матче. Я надеюсь, что болельщики сейчас вовсю празднуют, - заявил Манчини.

Отметим, что Роберто Манчини возглавил сборную Италию после провала квалификации чемпионата мира 2018 года и выиграл свой первый крупный турнир с командой.