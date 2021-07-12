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Манчини в слезах дал первое интервью в ранге чемпиона Европы

12 Июля 2021, 01:20,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в прямом эфире RAI Sport дал интервью после победы на чемпионате Европы 2020 года. Наставник не мог сдержать слез.

- Ребята хорошо сыграли. Мы очень быстро пропустили и обрекли себя на страдания. Но после этого мы доминировали на поле. Парни фантастические, я не знаю, что еще можно сказать. Эта победа важна для всего народа и болельщиков.  Мы счастливы, что хорошо играли в победном матче. Я надеюсь, что болельщики сейчас вовсю празднуют, - заявил Манчини.

Отметим, что Роберто Манчини возглавил сборную Италию после провала квалификации чемпионата мира 2018 года и выиграл свой первый крупный турнир с командой.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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